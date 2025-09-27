Türkiye’nin her iki yöne bakma zamanı geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce gündeme getirdiği Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı' akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçeneğin "TRÇ" ittifakının inşa edilmesi olduğunu belirtmişti. Bahçeli, "TRÇ ittifakının Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir. Çaresizlik, ümitsizlik ve çözümsüzlük kuraklıktır, durgunluktur, eylem ve düşünce boyutuyla içe kapanmaktır. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir. Türk devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle tescillenecektir" demişti. Bahçeli önceki gün bir gazeteye verdiği röportajda ise TRÇ ittifakı önerisine ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Türk Devletleri Teşkilatı, Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede cazibe ve güç merkezi olabilecektir. Bunun için Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişi esastır. Bunlar Türkiye, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'dir" dedi.

GÜVENLİK BOYUTU

Burada öncelikli hedefin siyasi ve ekonomik işbirliği olduğunu belirten Bahçeli, "Ancak uluslararası güvenlik alanındaki mevcut kaos hali sürerse bu birlikteliğin güvenlik boyutunu kazanması da kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir" ifadesini kullandı. Bahçeli, "Bazı NATO müttefiklerimiz en hayati önceliklerimizi ve taleplerimizi görmezden gelebiliyorlarsa, Türkiye'nin her iki yöne bakma zamanı gelmiştir" diye konuştu. ANKARA