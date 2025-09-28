ABD, Baykar’ın gelişmiş teknolojisini istiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki Türkevi'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini belirten Fidan, "Ziyaretimizin sonunda her iki ülkenin de işbirliğini karşılıklı saygı temelinde daha da ilerletmek istediğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Başkan Trump bu yönde ortak bir iradeye sahipler. Somut sonuçları fevkalade iyi bir görüşmeydi, ziyaretti" dedi.

ABD Kongresi'nde, F-35 ve KAAN Milli Muharip Uçağı'nın (MMU) motorları gibi teknik konuların beklediğini dile getiren Fidan, şöyle devam etti:

"Aslında sistemik olarak bizim Amerika ile ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez daha farklı arayışlar içine itecek uluslararası sistemde. Kendi yeteneklerimizi zaten geliştiriyoruz, onda bir problem yok ama hiçbir ülke kendi geliştirdiği yeteneğiyle kendi kendine yeterli olmuyor. Muhakkak hem bir ittifak kültürü hem bir savunma sanayi ekosistemi içinde olmanız gerekiyor. Bir teknoloji transferi, daha gelişmiş bir silah, daha gelişmiş bir şeyi alma ihtiyacınız oluyor veya bizden alınıyor, biz satıyoruz."

Katıldığı bir toplantıda Baykar'ın ürettiği teknolojilerin ABD için de bir üretim alanı olabileceği, Türkiye'deki bu gelişmiş teknolojiden istifade edebilecekleri konusunda ABD'lilerin talepleri olduğunu kaydeden Fidan, CAATSA konusunun tek taraflı olmadığını, artık Türkiye'nin de geliştirdiği yeteneklerden sonra iki taraflıya evrildiğini söyledi.

Türkiye'nin hassas olduğu konunun, iki ülke arasında bir sınırlamanın ve kısıtlamanın olmaması olduğunu belirten Fidan, "Bu müttefiklik ruhuna, stratejik ortaklık ruhuna yakışmıyor. Onun için CAATSA'nın aradan çıkması meselesi var. Bu konuda iki tarafta da irade var. Şimdi konunun ilgili muhatapları, başta savunma bakanlıklarımız olmak üzere, konuyu daha da ileri taşıma konusunda gayret içinde olacaklar" dedi.