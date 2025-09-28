Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP’den istifa Etti

Antalya'nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa etti. Yazılı bir açıklama yapan Yıldırım, CHP Aksu İlçe Başkanın 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım.' sözlerinin CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenleri küçümseyici, rencide edici ithamlar olduğunu söyledi. İsa Yıldırım, "İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum." ifadesini kullandı. Yıldırım'la birlikte 5 Meclis Üyesi de CHP'den istifa etti.