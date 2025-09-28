Antalya’da rüşvet çarkı: Milyonlarca lira siyah poşetlerle taşındı! Lüks araçlar taşınmazlar bürokratlara emanet edildi

ALTINOVA'DA YENİ TEHDİT

İş insanı, Altınova'daki yatırımı için de baskıya maruz kaldığını aktardı. Gökhan Böcek'in kendisine, "Babamın haberi olmadan bu şehirde kimse iş yapamaz." diyerek tehdit ettiğini; kendi seçtiği plancı yerine belediyenin yönlendirdiği ekiple çalışmaya zorlandığını söyledi.



SARIHAN: "RÜŞVET ÇARKI VAR"

Belediyede 25 yıl çalışan eski başkan yardımcısı Tuncay Sarıhan, rüşvet çarkının nasıl işlediğini tek tek anlattı. Müteahhitlerden "seçim için" poşetlerle para toplandığını, Güneş Mahallesi kentsel dönüşümünde 3 dükkânın Böcek'e, 2 dükkânın bürokratlara verildiğini, emanet isimler üzerinden daire ve dükkânların devredilerek gizlendiğini açıkladı.

Sarıhan ifadesinde rüşveti alma düzenini de şu şekilde anlattı: "Belediyede işi olan müteahhitlerden 'yardım/bağış' adıyla düzenli para istenir, paralar bazen elden başkana, bazen vakıf/dernek makbuzu ile, bazen de 'kasalık' yaptığı belirtilen yakın çevre kişileri üzerinden yönlendirilirdi." Bazı isimlerin bu akışlarda aracı/kanal olarak kullanıldığını belirtti.