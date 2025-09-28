Başkan Erdoğan Kabine’yi topluyor! Gündemde Gazze ve BM var

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde New York'ta katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı temasların yansımaları da kabinede ele alınacak. Erdoğan'ın dünya liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Gazze'deki insani dram, Ukrayna-Rusya savaşı ve küresel enerji güvenliği öne çıkmıştı. Bu çerçevede Türkiye'nin çok taraflı diplomaside üstlendiği rol ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek.