Bu aziz millet hiçbir zaman zulme ‘bana ne’ demedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Genç Diplomasi Derneği'nce Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığı ve "Soğuk Savaş" temasıyla gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuştu:

Dünyanın birçok ülkesi Suriye halkına sırtını döndüğünde dahi biz onları asla yalnız bırakmadık. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında bunu yaptık. Savaş baronları ateşe benzin dökerken, biz adil barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz. Komşumuzun evi yanarken nasıl biz rahat edemezsek, bölgemizde sıkıntı varken de biz huzurlu olamayız. Dahası kriz ve zulümlerle boğuşanlar bizim kardeşlerimiz. Bizim 100 yıllık, 1000 yıllık komşularımız. İnsan komşusuna sırtını dönebilir mi? İnsan kardeşlerinin dertlerine bigâne kalabilir mi? Elbette kalamaz. Bu ülke ve aziz millet tarihin hiçbir döneminde "Bana ne" demedi. Gönül coğrafyasına sırtını dönmedi. Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelmeyen çatışmalara duyarsız kalamayız.

Soykırım şebekesinin başı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu. Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar görüyoruz ki artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. Başta Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.

Filistin'in tanınması geç de olsa önemli bir adımdır. Filistinli kardeşlerimize on yıllardır yapılan yanlıştan nereden dönülürse dönülsün biz bunu sadece takdirle karşılarız fakat şu soruyu da sormadan edemiyoruz: Bu adımlar daha erken atılamaz mıydı? 65 bin masum ölmeden de Filistin'e sahip çıkılamaz mıydı?





KÜRESEL DÜZEN İFLAS ETTİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi mekanizmaların gayesi, savaşları önlemek, çatışmaları durdurmak, insani felaketlerin önüne geçmekti. Lakin gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapılar sorunun parçası haline dönüşmüştür. Atalete mahkûm ve mecbur edilmişlerdir. "Küresel düzen iflas etti" derken bunu hamaset olsun diye söylemiyoruz.





SANCHEZ'LE GAZZE'DEKİ SON DURUMU GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan dün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. İsrail hükümetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini söyledi.