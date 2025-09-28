Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.