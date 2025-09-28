Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 28.9.2025 13:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

