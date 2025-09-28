Eylem bitti, çöpler yerde kaldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerinin eylemi önceki gün sona ererken çöplerin dün de toplanmadığı görüldü. Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent AŞ ve Personel AŞ'de çalışan işçilerin maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son vermişti.

Ancak işçiler, ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtip 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ardından Karşıyaka ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. İşçiler önceki gün eylemlerine son verirken, ilçede hala çöplerin toplanmadığı görüldü. Diğer yandan çöp yığınları ve kötü koku, ilçede yaşayan vatandaş ve esnafın büyük tepkisini çekti.