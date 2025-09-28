Hayata yeniden ‘merhaba’ dediler

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi hasta çocuklara umut oldu. Hastanede iki yıl önce kurulan merkezde lösemi ve Akdeniz anemisi (talasemi) başta olmak üzere birçok hematolojik hastalığın tedavisi gerçekleştiriliyor. Merkez sadece Adana'ya değil, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet eriyor.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Osman Çiloğlu, kemik iliği nakil servisinde 10 yatak ve laboratuvarların bulunduğunu söyledi. Merkezin yüksek başarı oranına sahip olduğunu belirten Çiloğlu, "Kısa sürede onlarca çocuğumuza umut olmak ve ailelerinin yüzünü güldürmek, bizim için büyük mutluluktur. Hastalarımız, burada tüm hizmetlerden ücretsiz faydalanmaktadır. İki yılda 20 nakil beklerken 75 hastayı sağlığına kavuşturmak bizim için sevindirici" dedi.

BAŞARI ORANI YÜZDE 92

Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Defne Ay Tuncel de merkezde önemli ve başarılı nakillerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Tuncel, "Bakanlığımız, yeni kurulan merkezlerde ilk 3 yıl için yıllık 10 nakil yapılmasını beklemektedir. Biz ise iki yıl içerisinde 75 nakile ulaştık. Bu, bizim için çok kıymetli. Uluslararası Avrupa Birliği verilerine göre allojenik kök hücre nakillerinde başarı oranı yüzde 85-90 civarındadır. Bizim başarı oranımız allojenik nakillerde yüzde 92, otolog nakillerde ise istatistiksel olarak yüzde 100. Bu da merkezimizin ne kadar güçlü ve etkili çalıştığını gösteriyor" diye konuştu. Tuncel "Her hasta nakil öncesi ayrı ayrı değerlendirilerek en uygun tedavi planı uygulanıyor. Hastalarımıza otolog (kişinin kendi kök hücresinden), haploidentik (yarı uyumlu akraba vericisinden), allojenik akraba içi (tam uyumlu akrabadan) ve allojenik akraba dışı verici bireylerden kök hücre nakilleri yapmaktayız" dedi. Akraba içi vericilerin öncelikli olduğunu ancak her çocuk için bunun mümkün olmadığını dile getiren Tuncel, kök hücre bağışı çağrısında bulundu.