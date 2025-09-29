Başkan Erdoğan’dan, “Yüzyılın Konut Projesi” müjdesi: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz

Türkiye, deprem bölgesinde edindiği konut tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürüyor. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.

Projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de, şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

İSTANBUL'DA İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

Kampanya kapsamında dar gelirli vatandaşlar için ilk kez kiralık konutların da inşa edileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Kiralık konutlar ise İstanbul'u kapsayacak.