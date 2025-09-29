Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır evleri eski ihtişamına kavuştu
Giriş Tarihi: 29.9.2025

Diyarbakır evleri eski ihtişamına kavuştu

Diyarbakır'da 2016'daki hendek olaylarında, el yapımı patlayıcılardan büyük zarar gören tescilli Diyarbakır evlerinde restorasyonda sona gelindi. Hendek olayları sırasında Hasırılı, Dabanoğlu, Fatih, Cevatpaşa, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde birçok tarihi yapı el yapımı patlayıcılar nedeniyle büyük zarar görmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarihi 347 tescilli Diyarbakır evinin bulunduğu bölgede restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca restore edilen evlerin yer aldığı bölgede alt yapı çalışmalarına da başlandı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra siyah taş ve işlemeli yapısıyla benzerine az rastlanan evlerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

