Enkazdan 45 bin yuva yükseldi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası başlayan inşaa çalışmalarında bugüne kadar 45 bin depremzede aile yeni yuvalarına kavuştu. TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle başlatılan büyük inşa seferberliği kapsamında Kahramanmaraş'ta 26 bin 311 kalıcı konut ve 11 bin 856 kırsal köy evi tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. Elbistan'da düzenlenecek kura çekimiyle birlikte 6 bin 411 yeni konutun daha anahtarlarının hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Kahramanmaraş genelinde kalıcı konut, köy evi, işyeri, yerinde dönüşüm ve besi ahırı dahil teslim edilen konut sayısı 45 bin 352 oldu. 38 bin 73 birimin tamamlanması için çalışmalar sürüyor.