Son dakika... Özgür Özel’e yumruklu saldırı davasında karar: Selçuk Tengioğlu’na 12 ay hapis cezası ve tahliye

Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Tengioğlu, mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden gelerek savunmasını yaptı. 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

ADLİ TIP RAPORU DOSYADA

Hakim, Özgür Özel'in darp edilmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporun dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda, dosyada Özgür Özel hakkında herhangi bir tıbbi belge olmadığı bu nedenle olay anını gösterir kamera görüntülerinden inceleme yapıldığı belirtildi. Raporda, görüntü inceleme tutanakları, ifadeler ve görüntüler göz önünde bulundurularak Özgür Özel'de aldığı darbe sonrası yumuşak doku zedelenmesi oluştuğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede ifade edildi.

"PLANLI BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEDİM"

Tengioğlu savunmasında, "Suçu kasıtlı olarak işlemedim. Bir zamanlar Çağlayan'da bir işletmede çalışıyordum. O sırada kalabalıktan bir kadının çığlığını duydum ve 'oğlum' diye bağırıyordu. Kadına sorduğumda oğlu için ağladığını, oğlunun polis olduğunu söyledi. Ben de bu olaydan çok etkilendim. Olay günü daha önceden bildiğim ve sevdiğim Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni olacağını öğrendim. Bunun üzerine yaklaşık altı dakikalık yürüme mesafesinden sonra olay yerine gittim. Önder'e son vazifemi yerine getirmek istemiştim. Bu sırada Özgür Özel'i gördüm. Daha önce yaşadığım ve etkilendiğim olay aklıma geldi. Ben de bunun üzerine kendisine tepki gösterdim. Söz edildiği gibi planlı bir şekilde hareket etmedim." şeklinde konuştu.

1 YIL HAPİS VE TAHLİYE

Son sözü sorulduğunda pişman olduğunu söyleyen Tengioğlu'na "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Tengioğlu'nun tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.