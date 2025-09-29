TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

MACARİSTAN VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI VURGUSU

Macaristan'ı Türk dünyasının, Avrupa kıtasının ortasındaki en önemli paydaşı olarak gördüklerini dile getiren Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirvesinin gözlemci üye sıfatıyla Macaristan'da yapılmasının değerli olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Orta Asya'dan Kafkaslara, Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan coğrafyada 300 milyona ulaşan Türk dünyasının, yeni dünya için bir barış ve istikrar ekseni oluşturabileceğini ifade etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği müteakip toplantısının Türkiye'de yapılacak olmasının önemine değinen Kurtulmuş, bu toplantıların savunma sanayi, enerji, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki işbirliklerini daha ileri taşıyacağını belirtti. Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu gündeminde bekleyen Macaristan ile savunma sanayi alanındaki anlaşmanın nihai hale gelmesi için harekete geçeceğini de söyledi.

Zor bir dönemden geçildiğini, Türkiye ve Macaristan'ın yer aldığı coğrafyada yaşanan gerilim ve çatışmaların dünya sistemindeki dengesizliğin, istikrarsızlığın bir yansıması olduğunu bildiren Kurtulmuş, kuralları olan bir dünya sisteminin kalmadığına, orman kanununun geçerli olduğu bir dünya sisteminin yaşandığına dikkati çekti.

Macaristan'ı da yakından ilgilendiren en önemli konulardan birinin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü müzakerelere vurgu yaptı.