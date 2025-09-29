TBMM’den Sıfır Atık’a tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne TBMM'den de güçlü destek geldi. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda, 67 bin 700 kilogram kâğıt, 4 bin 420 kilogram bitkisel yağ, 2 bin 975 organik atık, 2 bin 800 kilogram plastik, 1730 cam ve 1310 kilogram metal geri dönüşüme kazandırıldı. TBMMBaşkanlığı tarafından hazırlanan 28. Dönem 3. Yasama Yılı faaliyet raporuna göre, Sıfır Atık Yönetim Sistemi, Meclis'te 2018'den beri uygulanıyor. Bu kapsamda "organik, geri dönüşmeyen, kağıt, plastik, cam ve metal atıklar" olarak ayrılan atık ayrıştırma kumbaraları, Meclis yerleşkesinde bulunan binalarda her kata yerleştirildi. Mutfaklarda yemek hazırlığı sırasında oluşan organik atıklar ve çay ocaklarında toplanan çay posaları, organik gübre olarak değerlendirilmek üzere biriktirildi.1 Ekim 2024 ila 21 Temmuz 2025 arasında, 67 bin 700 kilogram kağıt, 4 bin 420 kilogram bitkisel yağ, 2 bin 975 organik atık, 2 bin 800 kilogram plastik, 1730 cam ve 1310 kilogram metal geri dönüşüme kazandırıldı. Geçen yasama yılında, 2 bin 800 kilo atık plastiğin geri kazanılmasıyla 7 bin 302 litre petrol tasarrufu sağlandı. Aynı dönemde 4 bin 420 litre bitkisel atık yağın geri dönüştürülmesiyle 4 bin 420 litre biyodizel kazanımı, 1730 kilogram atık cam ve 1310 kilogram metalin geri kazanılmasıyla 3 bin 780 kilogram ham madde tasarrufu yapıldı. Bunlara ek olarak 1720 litre atık motor yağının geri dönüştürülmesiyle 1290 litre baz yağ kazanımı, 2 bin 975 kilogram biyobozunurun geri dönüştürülmesiyle de 590 kilogram kompost gübre kazanımının sağlandığı kayıtlara geçti.