181 yıllık okulda sessiz bekleyiş

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gündeme gelen Heybeliada Ruhban Okulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu için New York'ta Trump ile yaptığı görüşme sonrası yeniden tartışılmaya başlandı. 1844'te açılan, deprem sonrası yeniden inşa edilen okul, uzun yıllar Ortodoks dünyasına din adamı yetiştirdi. Yabancı öğrenciler için farklı diller eklendi ancak 1963'te vize uygulaması kaldırıldı.

12 Ocak 1971'de alınan Anayasa Mahkemesi kararıyla devletleştirilmesi gündeme gelince, Fener Rum Patrikhanesi talebi reddederek okulu kapattı. Bugün resmiyette kapalı olan 16 bin 936 metrekarelik bina, patrikhane görevlileri ve çalışanlarıyla ayakta duruyor. Restorasyon çalışmaları sürerken kilisesinde Başrahip Casionas Basili yönetiminde pazar ayinleri düzenleniyor.