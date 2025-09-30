500 bin sosyal konut müjdesİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliğini başlatacaklarını ve dar gelirli aileleri rahatlatacaklarını söyledi. Erdoğan, 3.5 saat süren kabine toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında şunları söyledi:

Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de, şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, üç çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız.

New York'taki yoğun temaslarımızın ardından Amerikan Başkanı Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik. 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli, içerikli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayii konuları başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık. Sayın Trump'ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi, İsrail'in artan saldırganlığı, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler, gündemimizin üst sırasındaydı. Suriye'deki istikrarın muhafazası ve Ortadoğu'da barış ortamının egemen kılınmasına yönelik hususları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bir defa altını çizerek şunu özellikle belirtmek isterim: Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yorumcusuyla muhalefetin; tam bir cinnet halinde Amerika ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının tek nedeni, ziyaretin "fevkaladenin fevkinde başarılı" geçmesidir. Onlar başka şeyler bekliyorlardı, ama hevesleri kursaklarında kaldı.

FİLİSTİN, BM'YE DAMGASINI VURDU

İsrail'in engelleme çabalarına rağmen, 80'inci Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. 22 Eylül Pazartesi günü Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenen iki devletli çözüm konferansına ilgi oldukça yoğundu. Konferansa katılarak ülkemizin duruşunu çok net biçimde kayda geçirdik. Gazzeli kardeşlerimizin 23 aydır kesintisiz maruz kaldığı zulmü rakamlarla, fotoğraflarla ortaya koyduk. Uluslararası toplumu İsrail'in, Filistin halkına uyguladığı barbarlıklara karşı harekete geçmeye çağırdık. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını bir kez daha çok güçlü biçimde savunduk. Ada'da "iki ayrı devlet ve iki ayrı halk" olduğu gerçeğinden hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrımızı tekrarladık. Küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projemiz ile aile kurumuna yönelik saldırıları yine insanlığın gündemine taşıdık.

Bizim temel prensibimiz; Türkiye'nin menfaatlerini her zeminde en güçlü şekilde savunmaktır. Milletimizin kısa, orta, uzun vadeli çıkarları neyi gerektiriyorsa, biz 23 yıldır hep onu yaptık; yarın da aynısını yapacağız. Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık; Türkiye sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı. Biz, dış politikadan ulaştırmaya, enerjiden savunma sanayiine, turizmden sağlığa her hamlemizi, müzmin muhalefete rağmen başardık. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, yıllık enerji talebi de artmaktadır. Enerji sepetimizi genişletme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.





FİLİSTİN HALKININ YANINDA DİMDİK DURUYORUZ

Yolsuzluk soruşturmalarından dolayı iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun sırf koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, hatta dünyayı ateşe sürüklediğini artık hemen herkes kabul ediyor. BM Genel Kurulu'nda Birleşik Krallık ve Fransa'nın içinde yer aldığı 10 Batılı ülke daha Filistin'i tanıdıklarını açıkladı. Filistin'i tanıyan ülke sayısının 150'yi aşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak büyük memnuniyet duyuyoruz. Tanıma, ilk adım olarak takdire şayandır. Bundan sonra yapılması gereken ise tanımanın hakkını vermektir. Bunun yolu da 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulması için çaba göstermekten geçiyor. Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konulmasının esas sebebi, kararlı duruşumuzu çok net ortaya koymamızdır. Ne küresel siyonist lobinin baskılarına eyvallah ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz.



SAĞLIĞA 18 BİN PERSONEL

2025 yılı için Sağlık Bakanlığımıza 37 bin yeni personel tahsis etmiş, 19 bin personelin alımını gerçekleştirmiştik. Şimdi 18 bin personel için daha ilana çıkıyoruz. Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla bin hâkim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz. Bu yılbaşında üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen İŞKUR Gençlik Programımızda 100 bin olan kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 yılı sonuna kadar, toplam 1 milyon öğrencimiz projeden istifade edecek.



UÇAK ALMAK BAKKALDAN SÜT ALMAYA BENZEMEZ

Türkiye havayolu taşımacılığında son yıllarda büyük mesafe kat etti. 2002'de 10.4 milyon yolcuya hizmet veren Türk Hava Yolları'nın filosu sadece 65 uçaktan, uçuş ağı ise 103 destinasyondan oluşuyordu. 2024 sonu itibarıyla yıllık yolcu sayısı 85 milyona ulaşırken, filo büyüklüğü 470'in üzerine çıkmış, uçuş ağı ise 350 destinasyona yükselmiştir. Şirketimizin 2025 hedefi ise 90 milyonun üzerinde yolcu taşımaktır. Filoya 500'üncü uçak önümüzdeki aylarda dahil olacaktır. Şirketimizin yüzüncü yılını kutlayacağı 2033 yılı filo hedefi ise 813 uçaktır. Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. Tabii, rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz.



YASADIŞI SANAL BAHİSE ÖNLEM

İnternetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. Güvenlik birimlerimiz, yargı teşkilatımız ve MASAK'ımız bu konuyu bir süredir zaten mercek altına almıştı. Kabine toplantımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planını gözden geçirdik. Dijital âlemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da, sanal kumar ve bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz.