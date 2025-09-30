Binali Aslan DEAŞ’lı terörister tarafından şehit edilmişti! Soruşturmada yeni detaylar...

Ankara AŞTİ'de nakliyecilik yapan 65 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Binali Aslan DEAŞ, bağlantılı 14 kişilik aile üyeleri tarafından öldürüldükten sonra Mersin'in Tarsus ilçesinde gömülü olarak bulundu. Saldırganların Suriye'nin İdlip-Atme bölgesine geçtikleri belirlendi.

8'İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordineli yürüttüğü operasyonda, teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren şüphelilerden 8'i öldürüldü, 2'si yaralandı, 4'ü ise sağ yakalandı. Ele geçirilen şüpheliler Türkiye'ye iade edildi.

ANKARA'DAKİ BAĞLANTILAR DA TUTUKLANDI

Ailenin olay öncesinde Ankara'da M.A. ve N.S. isimli kişilerin evinde konakladığı tespit edildi. Şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2023'TE FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE GELMİŞLER

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın fikirlerini benimseyen aile fertlerinin 2023 yılında Fransa'dan Türkiye'ye geldikleri, Mersin ve Kayseri'de bir süre ikamet ettikten sonra Ankara'ya taşındıkları öğrenildi. Yenimahalle'deki iki akrabalarının yanına yerleşen 12 çocuklu ailenin en küçük ferdinin ise 34 yaşında olduğu aktarıldı.

POMPALI TÜFEKLE AŞTİYE KADAR YÜRÜMÜŞLER

Saldırganların olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler'den AŞTİ'ye kadar yürüdükleri ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta barındıkları öğrenildi.