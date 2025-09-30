Can Holding ve Ciner Grubu soruşturmasında yeni gelişme: Süper Lig ekibine kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Can Holding ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding A.Ş. arasında gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle "suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşıldığı belirtildi. Başsavcılık tespitler üzerine Can Holding ve Park Holding bünyesindeki bazı şirketlere TMFS'nin kayyum olarak atandığı duyurdu. Bu şirketler arasında Park Holding'e bağlı Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve haklarında kayyım ataması kararı verilen şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.
CAN HOLDİNG'E BAĞLI KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. üzerinde yüklü miktarda malvarlığı bulunduğu, bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettikleri yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşıldı.
PARK HOLDİNG'E BAĞLI KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER
Öte yandan, Can Holding ile bağlantılı olarak Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.'ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. isimli şirketlerin de suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı, bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiği yönünde kuvvetli şüphelere ulaşıldı.
YENİ ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI
Söz konusu şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.