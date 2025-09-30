Can Holding ve Ciner Grubu soruşturmasında yeni gelişme: Süper Lig ekibine kayyum atandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır. Daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve haklarında kayyım ataması kararı verilen şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.