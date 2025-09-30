CHP’li başkandan Erdoğan’a övgü

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosuna destek buluşması Muğla'nın Menteşe ilçesinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Muğla Valiliği tarafından organize edilen buluşmaya Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kamu kurumu temsilcileri, STK temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde Gazze'ye özgürlük sloganları atıldı. Buluşmada konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sivillerin, kadınların, çocukların silahsız insanların hepsinin birlikte uçaklarla, bombalarla, toplarla, tanklarla hedef alınması bir savaş değil, tamamen soykırımdır. Bunu bütün dünyanın bu şekilde kabul etmesi gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu talebi bizzat Birleşmiş Milletler kürsüsünden bütün dünyaya haykırmıştır. Türk Milleti, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de günümüzde de her zaman mazlumun yanında olmuştur ve hiçbir zaman bir soykırıma bir insanlık dramına izin vermemiştir" dedi.