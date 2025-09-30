CHP’li vekil devleti hedef aldı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisinin Bozüyük İlçe Teşkilatı'nın 39. Olağan Kongresi'nde skandal açıklamalarda bulundu. Tüzün, hedeflerinin AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmadığını, asıl mücadele ettikleri tarafın devletteki yapılar olduğunu söyledi.



'HEDEFİMİZ VALİLER, SAVCILAR'

● Tüzün, "Bizim rakibimiz AK Parti değil, bizim rakibimiz Recep Tayyip Erdoğan değil. Artık bizim rakibimiz devlet. Devletin valileri, kaymakamları, cumhuriyet savcıları... Artık bunlarla biz mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. Milletvekili, devlet içindeki güçlerin CHP'nin yükselişini engellemek için çeşitli yollar denediğini savundu.





SKANDALLARI BİTMİYOR

● Devleti hedef alan CHP'li Yaşar Tüzün, geçtiğimiz yıllarda, çakma üniversite mezuniyetiyle gündeme gelmişti. Lise mezunu olan ancak sosyal medyadaki tüm mecralarda otobiyografisini kabarık göstermek için mezuniyet bilgisine, Pasific Hill Üniversitesi yazan Yaşar Tüzün, Pasific Hill'in aslında bir üniversite değil, yüksek ücretler karşılığında diploma benzeri belge dağıtan özel bir şirket olduğu ortaya çıkınca üniversite mezuniyeti kısmını tüm mecralardan kaldırmıştı.

● Tüzün'ün, devletin vali, savcı ve kaymakamlarını hedef göstermesi tepkilere neden oldu.