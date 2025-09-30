Haberler Gündem Haberleri İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaşayan genel kargo gemisinin, kılavuz kaptan ve römorkörler eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, söz konusu olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Arda isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisinin, Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşadığı belirtilen açıklamada, "Gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-4 ve Kurtarma-6 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi." ifadesi kullanıldı.

