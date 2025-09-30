Kritik MGK toplantısı bugün: Gazze ve ’Terörsüz Türkiye’ süreci masada

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ

İç güvenlikte ise, Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında gelinen son durum ele alınacak. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması ve silah bırakma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.