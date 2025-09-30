Kritik MGK toplantısı bugün: Gazze ve ’Terörsüz Türkiye’ süreci masada

Toplantının en önemli gündem maddesi kuşkusuz Gazze'deki son gelişmeler olacak. Bölgede artan insani kriz ve çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak.
Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bölgesel etkileri derinlemesine incelenecek. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve savaşın sona ermesi için yürüttüğü diplomatik çalışmalar değerlendirilecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE SİLAH BIRAKMA SÜRECİ
İç güvenlikte ise, Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında gelinen son durum ele alınacak. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması ve silah bırakma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.