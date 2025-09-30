Milletin gönlünde yaşayacak

Hayatını kaybeden şair, yazar ve düşünce insanı Yavuz Bülent Bakiler (89) için İstanbul Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Bakiler'in naaşı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü. Bakiler'in cenazesi vasiyeti üzerine anne ve babasının kabrinin yanında toprağa verilecek.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınan Yavuz Bülent Bakiler'in Türk bayrağına sarılan tabutu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Eşi Ayşe Bakiler ile oğlu Emrah Melikşah Bakiler, kızı Aybala Tuğba Özveri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Yavuz Bülent Bakiler hakkında konuşan kardeşi Cemal Bakiler, "Şu an duygularımı anlatabilmek mümkün değil. O bizim arkamızda bir dağ idi. Allah mekânını cennet etsin. Çok yürekli, vicdanlı biriydi. Bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Karaman, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski bakan Veysel Eroğlu ile sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Yavuz Bülent Bakiler'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazwının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.