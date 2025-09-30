Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey görüştü
Giriş Tarihi: 30.9.2025 14:15

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, 30 Eylül 2025 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, 30 Eylül 2025 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Görüşmede; ikili ve bölgesel savunmanın yanı sıra güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

