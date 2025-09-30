Müjdeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! 1000 hâkim-savcı yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 1000 hâkim-savcı yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu sınavın 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

YENİ ALIMLA TEŞKİLAT GÜÇLENECEK

Bakan Tunç, sınavla alınacak yeni hâkim-savcı yardımcılarının adalet teşkilatına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle son 2 yılda 3 bin 369 hâkim-savcının atandığını ve 2 bin 76 hâkim-savcı yardımcısının teşkilata dâhil edildiğini hatırlattı. Rakamlarla gelişmeleri paylaşan Tunç, 2002'de 9 bin 349 olan hâkim-savcı sayısının bugün 25 bin 695'e ulaştığını vurguladı.

"ADIMLARIMIZI KARARLILIKLA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye Yüzyılı'nı, Adaletin Yüzyılı yapmak için adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç "Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetini zirveye çıkarmak için insan kaynağımızı güçlendirmeye, mevzuatımızı toplumun ihtiyacına göre uyarlamaya, fiziki ve teknolojik imkanları yargının hizmetine en etkin şekilde sunmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kutsal bir mesleği icra edecek olan hâkim-savcı yardımcılarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.