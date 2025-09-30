Geçen hafta DEAŞ bağlantılı bir aile tarafından kaçırılan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde gömülü halde ölü bulunan 65 yaşındaki Binali Aslan son yolculuğuna uğurlanırken, Aslan'ın oğlu Tufan Aslan SABAH'a konuştu. "Babam belki de büyük bir eylemi engelledi. O aracı bombayla doldurup ülkeye sokacaklardı. Babam şehit oldu ama binlerce masumu kurtardı. Şehit oğlu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

● Ankara AŞTİ'de nakliyecilik yapan 65 yaşındaki Binali Aslan, 21 Eylül sabahı kayboldu. Cansız bedeni Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda gömülü bulundu ve Ankara'da toprağa verildi. DEAŞ bağlantılı 14 kişilik aile Aslan'ı öldürüp Suriye'ye geçti. MİT ve Emniyet koordineli operasyonda 8 şüpheli ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ yakalandı; Ankara'daki M.A. ve N.S. tutuklandı.

● SABAH'a konuşan Aslan'ın oğlu Tufan Aslan, şehit oğlu olmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Kayıp müracaatının hemen ardından devletin tüm ekipleri seferber oldu. Babam belki de büyük bir eylemi engelledi. O aracı bombayla doldurup ülkeye sokacaklardı. Babam şehit oldu ama binlerce masumu kurtardı. Biz bu gözle bakıyoruz. Şehit oğlu olmaktan gurur duyuyorum. Allah devletimizden razı olsun. Devletin tüm ekipleri seferber oldu. Devlet operasyonun her safhasında elinden geleni yaptı. Biz şahidiz" dedi.