SON DAKİKA | Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne hafriyat soruşturması

Giriş Tarihi: 30.9.2025 08:14 Son Güncelleme: 30.9.2025 08:55

Son dakika haberi: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde hafriyat operasyonunda gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göz atına alındı.

Savcılığın gözaltı kararının ardından KOM ekipleri CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen hafriyat operasyonunda gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı yakalandı. 4 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Soruşturmada, Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası yer aldı. Gözaltına alınan isimler arasında İş insanları B.Ö ve R. K..'nında olduğu öğrenildi.


