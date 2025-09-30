SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle 9 isim Türkiye'ye getirildi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
Ayrıntılar Geliyor...
