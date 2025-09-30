Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Orta Doğu barışının kapısıdır

Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecek" dedi.

