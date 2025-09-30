Haberler Gündem Haberleri Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Orta Doğu barışının kapısıdır
Giriş Tarihi: 30.9.2025 12:02 Son Güncelleme: 30.9.2025 12:04

Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Orta Doğu barışının kapısıdır

Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecek" dedi.

Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Orta Doğu barışının kapısıdır

Son dakika... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecek" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin Devleti Orta Doğu barışının kapısıdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz