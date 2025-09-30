TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütü tüm bileşenleri ile tasfiye edilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da A Haber canlı yayınına konuk oldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları

Bu yaz ayları boyunca çok sıkı bir çalışma temposu içerisindeydik. Mecliste özel olarak oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yani Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ayrıca 6 grubu bulunmayan partinin katıldığı yani aşağı yukarı Meclis'in yüzde 90'ından fazlasının temsil edildiği bir komisyon çalışması. Çok sıkı bir çalışma sürdürdük. Devam ediyoruz. Bir kere önce şunu söyleyeyim; bu komisyonda bu kadar, Türkiye'nin en zor meselesi, Cumhuriyet tarihimizin en zor meselesinin işte adına ne derseniz deyin, işte terörsüz Türkiye deyin, Kürt meselesi deyin, Türkiye'nin demokratikleşmesi deyin, hiçbir şey fark etmez. Yani Türkiye'nin 50 yılını mahvetmiş olan terörden Türkiye'nin kurtulabilmesi, bu prangayı ayaklarından kırıp atması için önemli bir inisiyatif aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve çok farklı fikirlerden siyasi partiler bir araya geldiler ve böylesine önemli bir meseleyi çözümüne katkıda bulunmak üzere müzakereleri sürdürdüler. Çok farklı toplum kesimlerini dinledik. 91 sivil toplum kuruluşu ve şahıs komisyonumuzda dinlendi. Şu bu çalışma şunu gösterdi. Farklı fikirlerden insanlar bir araya gelebilir. En zor konuyu bile kavga etmeden, birbirini ötekileştirmeden müzakere edebilir ve bir çözüm yolu bulmak için gayret sarf eder. Ancak burada terör örgütünün tüm bileşenleri ile tasfiye edilmesi gerekiyor.