TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütü tüm bileşenleri ile tasfiye edilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da A Haber canlı yayınına konuk oldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Haber spikeri Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları
Bu yaz ayları boyunca çok sıkı bir çalışma temposu içerisindeydik. Mecliste özel olarak oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yani Meclis'te 5 siyasi parti grubunun ayrıca 6 grubu bulunmayan partinin katıldığı yani aşağı yukarı Meclis'in yüzde 90'ından fazlasının temsil edildiği bir komisyon çalışması. Çok sıkı bir çalışma sürdürdük. Devam ediyoruz. Bir kere önce şunu söyleyeyim; bu komisyonda bu kadar, Türkiye'nin en zor meselesi, Cumhuriyet tarihimizin en zor meselesinin işte adına ne derseniz deyin, işte terörsüz Türkiye deyin, Kürt meselesi deyin, Türkiye'nin demokratikleşmesi deyin, hiçbir şey fark etmez. Yani Türkiye'nin 50 yılını mahvetmiş olan terörden Türkiye'nin kurtulabilmesi, bu prangayı ayaklarından kırıp atması için önemli bir inisiyatif aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve çok farklı fikirlerden siyasi partiler bir araya geldiler ve böylesine önemli bir meseleyi çözümüne katkıda bulunmak üzere müzakereleri sürdürdüler. Çok farklı toplum kesimlerini dinledik. 91 sivil toplum kuruluşu ve şahıs komisyonumuzda dinlendi. Şu bu çalışma şunu gösterdi. Farklı fikirlerden insanlar bir araya gelebilir. En zor konuyu bile kavga etmeden, birbirini ötekileştirmeden müzakere edebilir ve bir çözüm yolu bulmak için gayret sarf eder. Ancak burada terör örgütünün tüm bileşenleri ile tasfiye edilmesi gerekiyor.
Ben 5 Ağustos'tan bu yana çalışmalarını sürdüren Meclisimizin bu komisyonunun çalışmalarının inşallah Meclis Genel Kurulu'na da olumlu yansımasını ümit ederim. Yani tabii ki demokrasinin gücü bu kadar güçlü ve farklı siyasi partilerin bir arada olmasıdır. Şu andaki parlamento, 28. parlamento dönemi aslında Türkiye'nin en önemli demokratik katılımının olduğu bir parlamentodur. Halkın yüzde 95'inden fazlasının oyu parlamentoda temsil edilmektedir. Bu dahi başlı başına bir başarıdır ve bunu inşallah ümit ederim ki önümüzdeki dönemde bu önümüzdeki yasama yılında güçlü bir şekilde bu demokratik olgunluğumuzu yansıtabilelim. En zor meselelerimizi konuşalım ama karşı tarafı ötekileştirmeden, karşı tarafı küçük görmeden, hakaret etmeden, dilimizi sivriltmeden, sözümüzü sivriltmesini başarabilelim. Yani en zor konuları tartışabiliriz. Ama eskilerin güzel bir lafı var, çok beğenirim. Üslub-u beyan ayniyle insan. Bir insan nasıl konuşuyorsa aslında kendi karakterini öncelikle ortaya koyuyordur.
YENİ YASAMA DÖNEMİ
Ben bu parlamento yılının demokratik olgunluk içerisinde zor meseleleri tartışıp karara bağlandığı önemli bir çalışma dönemi olmasını temenni ederim.Bu çerçevede tabii ki 1 Ekim tarihi Anayasamıza göre belirlenmiş. Her yıl 1 Ekim'de Meclis yasama faaliyetlerine başlıyor ve 1 Ekim'de de o gün Meclis'in önemli günlerinden birisi icra ediliyor. Bütün partiler orada yer alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı geliyor ve parlamentoya kendi siyasi perspektiflerini bir şekilde ülkenin genel perspektiflerini parlamentoya ifade etmiş oluyor. Bu bakımdan da fevkalade önemli. Yani yürütmeyle yasama arasındaki senkronizasyonun sağlanması bakımından da önemli. Bir de sembolik değeri var. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bir tane Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımız parlamentoya geldiği zaman, parlamentodaki siyasi partilerin de Cumhurbaşkanımızı gerçekten olgunlukla karşılamaları ve AK Parti Genel Başkanlığı sıfatı dolayısıyla farklı kanaatlere ve fikirlere sahip olsalar bile Cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanımızı parlamentoda ağırlamaları, bu ağırlama törenine, Cumhurbaşkanının katıldığı törenle de onların da yer alması doğru olandır. Demokrasi bakımından şık olandır. Gönlümüz arzu eder ki bütün siyasi partiler 1 Ekim'deki açılış törenine gelsinler ve yerlerini alsınlar.
Yani hatırlayın geçen sene ki Meclis törenini. Orada bütün partiler, Cumhuriyet Halk Partisi de dahil geldiler, katıldılar. Cumhurbaşkanımızı ayakta karşıladılar. Ondan sonra da istedikleri siyasi fikirleri söylediler. Doğrusu budur. Ümit ederim ki bu 1 Ekim'e daha çok var. Cumhuriyet Halk Partisi de bu kararını gözden geçirir.