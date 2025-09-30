Uzundere ikinci harmandalı olmasın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, belediyeye ait Uzundere Mahallesi'nde yasa dışı vahşi çöp depolaması yapıldığı gündeme geldi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın, uzun yıllar Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığı yapmış olmasına rağmen, belediyeye ait alanda yasak olmasına karşın çöp yığıldığı ileri sürüldü.

KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Karabağlar Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi. Eroğlu, "Uzundere, İzmir'in ikinci Harmandalı'sı olmaya doğru gidiyor" diyerek, alanın yasa dışı bir vahşi depolama sahasına dönüştüğünü savundu. Eroğlu, "Mobilya, plastik, lastik gibi atıklar ayrıştırılmadan yığılıyor, bazıları toprağa gömülüyor. Bu uygulama hem toprağı hem yeraltı sularını zehirliyor, yeşil alanlar yok ediliyor" dedi. 24 Haziran'da çıkan yangının, bu yasa dışı uygulamaların sonucu olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağıran Eroğlu, "Çevreyi korumakla görevli bir mühendisin böyle bir çevre felaketine neden olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Daha önce de Karabağlar Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesilmişti.





ÇÖPLER SOKAKTA KALDI

Karşıyaka'da belediye çalışanlarının maaşlarını alamaması nedeniyle iş bırakması sonrası çöpler sokaklarda kaldı. AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, vatandaşların İZSU faturalarından belediyeye her ay 26,5 milyon TL katı atık bedeli ödediğini hatırlatarak, belediyenin hizmetini yerine getirmediğini söyledi. Ünal, paranın işçi maaşları da dahil olmak üzere doğru kullanılmadığını vurguladı ve yetkililere tepki gösterdi.