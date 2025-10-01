Ankara'da su kesintileri kapıya dayandı. ASKİ, Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamaları nedeniyle yüksek kotlara su ulaşımında ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini duyurdu. Açıklamada, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arızalar meydana geldiği ve Kızılırmak'tan Ankara'ya verilen su miktarının günlük 300 bin metreküp azaldığı belirtildi.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

ASKİ, sık sık arızalanan CTP hatlarının çelik borularla değiştirileceğini, çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceğini bildirerek bu süreçte Ankara genelinde 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri uygulanacağını açıkladı ve vatandaşlara SMS ile de bilgi gönderildi. İlk kesintiler Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinde başladı. Ancak açıklamalarda çelişkili ifadeler yer aldı. ASKİ, resmi açıklamasında 6 Ekim'e kadar su kesintisi yaşanacağını duyururken, vatandaşa gönderdiği SMS'te 30 Eylül'e kadar süreceğini bildirdi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ı suçlayıp "Tedbir almadınız, 6 yılda 1 damla ek su kaynağı üretmediniz. Ankara'yı 30 yıl geriye götürdünüz" diyerek tepki gösterdi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN TEPKİ

Vatandaşlar tarafından, mahallelerde meydana gelen su kesintilerine yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Bazı vatandaşlar şunları söyledi:

İsmail Çankaya: Mansur'la konsersiz kalmayan Ankara susuz kaldı.

Muzaffer Aktepe: Mahalle muhtarı olamayacak adamı ABB'ye getirirsek bu şekilde olur. Daha iyi günler bunlar.

Yasemin Kaya: Sonra faturaları şişirip şişirip veriyorsunuz. Allah'ın suyuna zam yapmayan adam % 300 zam yaptı.

Sezgin Özturgut: Sel baskınları, otobüs yangınları, kazılıp aylar süren yollar derken şimdi de susuzluk. Çile bitmiyor.

Selahattin Güzel: Önceden tedbir alınmalıydı. Hakkım haram olsun.