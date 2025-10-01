Ankara yine susuz! Kesintiler ve altyapı ihmalleri başkentliyi mağdur etti

Altyapı yatırımları için kredi çektiler, "boruları yenileyeceğiz" dediler. Ama ne oldu? Çektikleri krediyi başka bankalarda faiz geliri elde etmek için kullandılar. Yıllardır "kanserli boruları değiştireceğiz" dediler, peki kaç kilometre boru değiştirdiler? Ankara hâlâ aynı eski borularla idare ediyor. Sonuç ortada: Susuz Ankara!

Bir yandan suya devasa zamlar yapacaksınız, bir yandan altyapıyı ihmal edeceksiniz, sonra da "borular patladı, 1 hafta susuzluk var" diyeceksiniz…