Ayşe Barım davasında ara karar: Ayşe Barım’a tahliye kararı

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım'ın davasında ara karar açıklandı.

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Avukat savunmalarının ardından duruşma savcısı, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Ayşe Barım'ın sağlık durumunu göz önünde bulundurarak ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.