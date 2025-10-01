Balçova’da şehit sayısı 3’e yükseldi

İzmir'de Eren Bigül (16) tarafından 8 Eylül'de Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş da yaralandı. Dün hastanede tedavi gören polis memuru Ömer Amilağ'dan acı haber geldi. Amilağ, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Amilağ'ın vefatıyla saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi. Şehidin Şanlıurfa'da defnedileceği bildirildi.