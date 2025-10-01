Bilal Erdoğan, Fas Milli Eğitim, Okul Öncesi Eğitim ve Spor Bakanı Berrade ile bir araya geldi

Fas'ın Kazablanka kentinde yapılan görüşmede, Fas'ın Dünya Etnospor Birliği üyeliği ve iki taraf arasında geleneksel sporlar alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı.

İmza töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Fas ile olan işbirliğini, hem buradaki federasyonla üyelik noktasında beraber çalışma hem de spor bakanlığıyla geleneksel sporların geliştirilmesine yönelik bir işbirliği mutabakatının imzalanmasına taşıdıklarını söyledi.

"Şu anda 30 ülkeden üyemiz var. Fas ile 31 ülke olmuş olacak." diyen Erdoğan, Dünya Etnospor Birliği olarak geleneksel sporlar alanında daha güçlü bir kurumsal altyapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Dört yılda bir yapılması planlanan yeni bir geleneksel spor organizasyonunun hazırlıkları hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Bizim şu anda önümüzdeki en büyük çalışma, 4 yılda bir yapmayı planladığımız bir 'Etnosport' adını taşıyacak olan Uluslararası Geleneksel Spor Organizasyonu. İlkini en erken 2027'de yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Birliğin UNESCO başta olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliğine açık olduğunu belirten Erdoğan, "Bütün mesele, dünyadaki geleneksel sporlar hareketini daha güçlü bir kurumsal altyapıya kavuşturmak." ifadelerini kullandı.

FAS VELİAHT PRENSİ İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, Fas'ın El Cedide kentinde düzenlenen 16. El Cedide At ve Binicilik Fuarı'na da katılarak burada Fas Veliaht Prensi Hasan bin Muhammed ile bir araya geldi.

Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran Erdoğan, "Dün At ve Binicilik Fuarı etkinliğinde Sayın Veliaht Prens ile çok sıcak bir tanışmamız ve irtibatımız oldu. Bunun da elbette ilişkilerimize olumlu yansıyacağını tahmin ediyorum." dedi.

Erdoğan, Veliaht Prens ile görüşmenin yalnızca kişisel düzeyde değil iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin ve diplomatik yakınlığın da bir göstergesi olduğunu belirterek, bu tür doğrudan temasların ilişkilerin derinleşmesine katkı sağladığını vurguladı.

Açıklamasında Türkiye-Fas ilişkilerine de değinen Erdoğan, "Fas ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, karşılıklı saygıya dayalı, problemsiz bir şekilde ilerliyor. Bugünlere kadar da geldi." ifadelerini kullandı.

Fas Kralı 6. Muhammed'in himayelerinde düzenlenen El Cedide At ve Binicilik Fuarı, bu yıl "Ata Özen Göstermek, Binicilik Uygulamaları Arasında Bir Bağ" temasıyla yapılıyor.

Türkiye'nin de temsil edildiği fuar, yarışmalardan konferanslara, kültürel sunumlardan çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda programa ev sahipliği yapıyor.

Erdoğan, gazetecilerin Filistin'de yaşananlara ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı:

"Tabii ki bu yaşananlar dünya sporundaki iki yüzlülüğü gösterdi bize. Bir soykırım, iki yılı bulan bu soykırım devam ederken diğer tarafta Ukrayna'da savaş başladıktan beş gün sonra Rusya'nın bütün takımları her yerden men edildi. İki yıl boyunca soykırım yapan bir ülkenin hiçbir etkinlikte bu muameleyi halen görmüyor oluşu, halen etkinliklere katılabiliyor oluşu, bütün bir spor endüstrisinin anlayışının ne kadar çarpık olduğunu, özellikle de batı merkezli bu kural temelli uluslararası sisteminin aslında ne kadar geçersiz hale geldiğini görmüş oluyoruz."

Erdoğan, sporun barışın dili olması gerektiğini ifade ederek, "Bu soykırım artık bitsin ama bu soykırımı yapan insanları sorumlu tutacaksak eğer, o zaman dünyanın uluslararası kuruluşlarının aldığı kararların ciddiye alınması, uygulanması ve takip edilmesi de çok gerekli, çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.