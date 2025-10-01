Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonunda 6’ıncı dalga: 10 kişi serbest bırakıldı

Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile birlikte 10 kişinin sorgusu sürerken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan evrakların hemen sonrasında Antalyaspor Kulübü Derneği'nde de bir dizi arama yapıldı. Dernek Başkanı Mustafa Ergün ve birçok kişiden de dosya alındı. 1 milyar liralık hafriyat gelirinin, makbuz karşılığı kulüp kasasına girmesi gerekirken, farklı hesaplara yönlendirildiği öne sürüdü.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, belediye yetkisi kullanılarak yapılan resmi ve gayriresmi ödemelerin olduğunu belirlendiği ifade edildi. Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde yapılan hafriyat ödemelerinin, Antalyaspor Kulübü'nün kasasına aktarılmadığının tespit edildiği kaydedildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İFADESİ ALINAN 10 KİŞİ SERBEST

KOM ekipleri tarafından 21 kişi adreslerinde gözaltına alındı. Operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli olarak gözaltına alınan 10 kişinin ifade işlemleri tamamlandı. Bu kişiler savcılık talimatı ile ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 10 kişinin ise ifadelerinin devam ettiği öğrenildi. 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILANLAR

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubede Müdürlüğünde ifade işlemlerinin ardından Ramazan Sert, Ramazan Karabulut, Burcu Mehtap Zaman, Halil Aslan, Mehmet Akçaoğlu, Mehmet Kilit, Nihat Yüksel, Abdullah Elmas, Emine Akçaoğlu ve Talha Kürşat Karta serbest bırakıldı.