TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni bir anayasa hazırlama zorunluluğumuz var

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Açılış toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye Büyük Millet Meclisi dünya parlamentolarına örnek olmuştur.

Gazze işgaline karşı TBMM hep bir arada durdu. Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak. Yeni bir anayasa hazırlama zorunluluğumuz var.

"MEŞRUİYET TARTIŞMALARI TBMM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı ne de bir haddi olamaz

Meşruiyet tartışmaları TBMM için yok hükmündedir.

Türklerin ve Kürtlerin arasına sokulmaya çalışılan fitne tarihin gerisinde kalacak. Başaracağız, sonuç alacağız Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak.