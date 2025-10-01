Terör örgütü tüm şubeleriyle kendini feshetsin

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM'de çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Yaz ayları boyunca çok sıkı bir çalışma içerisindeydik. Meclis'te özel olarak oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yani Meclis'te 5 siyasi parti grubunun, ayrıca grubu bulunmayan 6 partinin katıldığı yani aşağı yukarı Meclis'in yüzde 90'ından fazlasının temsil edildiği bir komisyon çalışması. TBMM, ülkenin 50 yılını mahvetmiş olan terörden Türkiye'nin kurtulabilmesi, bu prangayı ayaklarından kırıp atması için önemli bir inisiyatif aldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin en zor meselesini konuşan, tartışan bir komisyon. Tabii ki tek başına komisyondaki gelişmeler bu süreci belirleyecek değil ama komisyon millet adına, milli irade adına sürece vaziyet eden, burada tabiri caizse sürecin nasıl işleyeceğine öncülük eden, gözcülük eden bir fonksiyon icra ediyor. Ümit ediyoruz ki terör örgütü bütün şubeleri ile kendini feshetsin.

TAVSİYE RAPORU SUNULACAK

Sürecin gerektirdiği yani örgütün kendisini feshettiğinin tespit ve tescilinin ortaya çıkmasıyla birlikte, sürecin gerektirdiği birtakım düzenlemeler neler olabilir? Komisyon, hangi alanlarda yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, hangi alanlarda birtakım işte uygulamaya dönük işlemlerin yapılması gerektiğine dair bir tavsiye raporunu TBMM Genel Kurulu'na sunacak.

Bu komisyon fevkalade değerli. Komisyon marifetiyle Türkiye modeli olarak tarihe mal edebileceğimiz yeni bir barış çözümlemesini ortaya koyacak.