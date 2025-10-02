AK Parti’ye katılımlar devam ediyor

AK Parti tarafından ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu her partiden belediye başkanının dikkatini ve ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte yapma çağrısına kayıtsız kalmayan farklı partili belediye başkanları yerel seçimlerden bugüne kadar AK Parti'ye katılmaya devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Türkiye genelinde, 12 büyükşehir belediyesi, 12 il belediyesi, 347 ilçe belediyesi, 170 belde belediyesi kazanmış ve toplamda 542 belediyeyi yönetme yetkisini almıştı. Seçimlerin ardından gerçekleşen katılımlar ile bu rakam artmaya devam ediyor. Bugün katılımları beklenen 7 ilçe ve belde belediyesi ile AK Parti'nin yönettiği belediye sayısı 608'e yükselecek.

AK PARTİ'NİN GÜCÜ

AK Parti yetkilileri, gerçekleşen katılımların AK Parti'nin yereldeki gücünün kanıtı olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin Türkiye'nin dört bir tarafında güçlenmeye devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti. Yetkililer ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan, "Kapımız herkese açık" çağrısının karşılık bulduğunu ifade etti.