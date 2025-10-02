Bahane çok su yok

Ankara'nın su ihtiyacının üçte birini karşılayan Kesikköprü hattında 17 ve 27 Eylül'de meydana gelen boru patlamaları nedeniyle günlük 300 bin metreküp su kaybı yaşandığını duyuran ASKİ, 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintilerden özellikle Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinin etkileneceği ifade edildi. Ancak vatandaşlara gönderilen mesajlarda bu tarihin 30 Eylül olarak belirtildiği görüldü. ASKİ'nin resmi açıklamasında, arızalanan CTP hatlarının çelik borularla değiştirileceği ve çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği ifade edildi.

Aynı açıklamada, "Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere düştü, 6 Ekim'e kadar dönüşümlü kesintiler yapılacaktır" denildi. Buna karşın, vatandaşlara gönderilen SMS'lerde birbirinden farklı gerekçeler gösterildi. Bir mesajda, Kesikköprü hattındaki arıza nedeniyle kesinti yaşandığı belirtildi. Bir başka mesajda, yoğun kullanım gerekçe gösterildi. Başka abonelere ise, EnerjiSa'nın trafo bakımı nedeniyle su kesintisi yapılacağı bildirildi.

ANKARALIYI CEZALANDIRIYORLAR

Su kesintileri Ankaralıları mağdur ederken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB yönetimini altyapıyı ihmal etmekle suçladı ve "Sonuç ortada: Susuz Ankara" sözleriyle Mansur Yavaş'ı sert ifadelerle eleştirdi. Özcan, Mansur Yavaş'ın daha önce "Su Allah'ın nimetidir, sudan para alınmaz" dediğini hatırlatarak, bugün ise CHP'li belediyeler arasında en pahalı suyu satan başkan olduğunu belirtti.

Özcan açıklamasında, ABB yönetiminin altyapı yatırımlarını ihmal ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Altyapı yatırımları için kredi çektiler, 'boruları yenileyeceğiz' dediler. Ama ne oldu? Çektikleri krediyi başka bankalarda faiz geliri elde etmek için kullandılar. Yıllardır "kanserli boruları değiştireceğiz" dediler, peki kaç kilometre boru değiştirdiler? Ankara hâlâ aynı eski borularla idare ediyor. Sonuç ortada: Susuz Ankara! Bir yandan suya devasa zamlar yapacaksınız, bir yandan altyapıyı ihmal edeceksiniz, sonra da 'Borular patladı, 1 hafta susuzluk var' diyeceksiniz... 'Kademeli tarife' diyerek israfı önlüyoruz havası atıyorlar. Ama gerçek şu ki; Türkiye'de en pahalı suyu satıyorlar ve Ankaralıyı cezalandırıyorlar."



Hakan Han Özcan

FATURA REKOR HİZMET SIFIR

Başkentte su faturalarının elektrik faturalarını geçtiği bir dönemde vatandaşlar, ödedikleri yüksek bedellere rağmen susuz bırakıldı. Üstelik ASKİ'nin farklı kişilere farklı açıklamalar yapması, kamuoyunda tepki topladı. 2019 öncesi "Kızılırmak suyu zehirli" diyerek projeyi hedef alan Mansur Yavaş'ın bugün aynı suya mahkûm kalması, yönetim zafiyetini bir kez daha gündeme taşıdı. Vatandaşlar, "Rekor faturalar ödüyoruz ama çeşmeden su akmıyor, üstelik nedenini bile doğru düzgün öğrenemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.