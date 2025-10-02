Bu Türk milletinin iradesine saldırıdır

CHP'nin 28. Dönem TBMM'nin 4 Yasama Yılı'nın açılış oturumuna katılmaması hakkında yazılı açıklama yapan Bahçeli, şunları söyledi:Türk milletinin hadim ve haysiyetli bir siyaset anlayışına, ahlaki temele dayanan yapıcı, sorumlu yasama faaliyetlerine layık olduğu asla unutulmamalı. TBMM millet iradesinin tecelli mekânı, Milli Mücadele'nin tekmil, temin ve terakki mercii. Bu hususiyet ve hüviyetiyle TBMM devlet kuran, ordular idare eden, demokrasiye mana, ruh veren muazzez ve müstesna bir niteliğe haiz ve havi. Gazi Meclis gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değil.Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyeti. Yapılan açıklamalar mucibince CHP'nin açılış oturumuna, hatta Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılıyor. CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, TBMM'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve kuruluş temellerine karşı olduğunu belgeliyor. Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük, üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ağzıyla telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlık. Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması CHP'nin hapsolduğu kriz girdabının genişleyerek ilerlediğini gösteriyor.