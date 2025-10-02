CHP’ye milli birlik dersi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Millete ve memlekete hizmet yolunda, hepimiz biriz, beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda, hepimiz biriz, beraberiz. Milletimizin hak ve hukukunun savunulmasında, hepimiz biriz, beraberiz. Uğruna nice bedeller ödediğimiz demokrasimizin yüceltilmesinde, hepimiz biriz, beraberiz. Vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin muhafaza ve müdafaasında aynı şekilde hepimiz biriz, beraberiz. Siyasetin farklı kulvarlarında rekabet halinde olsak da, söz konusu Türkiye olduğunda, herkesin ortak bir paydada buluşma erdemi göstermesi, hem millete karşı sorumluluğumuzun hem de milli menfaatlerimizin gereğidir. "Mesele Türkiye'yse gerisi teferruattır" anlayışıyla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum.

HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Geçen yıl tam bu vakitte, yeni yasama dönemi başlangıcında, bu kürsüde, iç cephenin tahkimine dikkat çekmiş; topluma örnek olacak şekilde Meclis'imizin iktidar ve muhalefetiyle uyum, ittifak, uzlaşı, karşılıklı saygı çerçevesinde çalışması temennilerimi dile getirmiştim. Aynı gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gerek Meclis Genel Kurulu'nda nazik tavrıyla gerekse Meclis dışında yaptığı ufuk açıcı beyanlarıyla terörsüz bir Türkiye'nin inşası için düşüncelerini paylaştı. Geride bıraktığımız 1 yıl içinde, terörsüz Türkiye hedefimize yönelik tarihi nitelikte adımlar atıldı, önemli mesafeler alındı. Terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Devlet Bahçeli'ye bir kez de huzurlarınızda ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu 1 yıllık süreçte, yapıcı duruş ve çabalarıyla Türkiye'nin terörden arındırılması yolunda önemli katkılar vermiş olan DEM Parti heyetine ve yönetimine de şükranlarımı sunuyorum. Son nefesine kadar terör duvarının yıkılması, ülkemizin her karışında barış ve kardeşliğin egemen olması için ter döken İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i de burada rahmetle anıyorum. Sürecin son derece hassas olduğunun farkındayız;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Bu meyanda, bazı muhalefet partilerinin tahrikleriyle, zihinlerinde soru işareti oluşan vatandaşlarımız varsa, hepsi müsterih olsunlar. Özellikle şehitlerimizin muhterem aileleri ve gazilerimiz bilsinler ki, onların aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir adımın atılmasına ne hükümet olarak biz, ne Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP, ne de bu Yüce Meclis müsaade edecektir. Hedefimiz; terörün bitmesi, kardeşliğin kuvvetlendirilmesidir. Adımlarımızı sadece ve sadece bu hedefe yönelik atıyoruz.

Terörsüz Türkiye idealimizin en önemli merkezi, hiç kuşku yok ki burası, yani TBMM'dir. Komisyon çalışmalarını tamamladığında, şüphesiz elimizde çok önemli doneler olacaktır. Komisyonda dile getirilen önerilerin istişare ve uzlaşma neticesinde hayata geçirilmesi bir sonraki aşamayı teşkil edecektir. Burada mühim olan, Türkiye'nin yerli, milli, çözüm odaklı siyasi partilerinin böyle hayati bir mesele için yük alması, aynı komisyon çatısı altında buluşması, konuşması, birbirini saygıyla dinlemesi, istişareler yapmasıdır. Bu komisyon da göstermiştir ki, silahla çözüm olmaz, sıkılı yumruklarla musafaha yapılmaz.

SİMSARLARA DİKKAT

Türkiye, oluşan bu huzur ve güvenlik iklimini en güçlü şekilde muhafaza edecektir. 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye, enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir. Her alanda elde edilen başarılar, terörsüz Türkiye ortamında pekişecek, kuvvetlenecek, inşallah yeni atılımlara fırsat oluşturacaktır. Türkiye'nin güvenliğiyle yakından alakalı meselelerde atacağımız adımlar, oluşan huzur ve kardeşlik ikliminden tamamen ayrı tutulmalıdır.

Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri... Etnik köken, dil, mezhep ayrımı yapmadan hepimiz ortak bir geleceğin yolcularıyız. Biz, birbirimize, bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendiğimizde, bölgedeki sıkıntılar tek tek çözülecek, bölge kalıcı barış ve huzura kavuşacaktır. Aramıza simsarların girmesine göz yumduğumuzda ise coğrafyamızda kan, gözyaşı, çatışma, zulüm eksik olmayacaktır.

23 yılda, sizlerin de destekleriyle alınan büyük mesafeyi, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak ve Türkiye'ye dar gelmeyecek yeni bir anayasa ile taçlandırma arzumuza da sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.



FİLİSTİN SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Erdoğan'ın "Filistin'i savunmaya devam edeceğiz" sözlerini AK Parti Grubu ayakta alkışladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalarından ötürü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve DEM Parti'ye teşekkür etti.



KÜRSÜDEN İNDİ, MHP, İYİ PARTİ VE DEM LİDERLERİYLE TEK TEK TOKALAŞTI

Yasama Yılı'nın açılışına CHP ve TİP katılmadığı için iki partinin Genel Kurul'daki sıraları boş kaldı. İktidar ve muhalefet partisi yöneticileri Genel Kurul'a girişinde birbirleriyle selamlaştı. Erdoğan'ı Genel Kurul'a girişinde AK Parti, DEM Parti, MHP, Yeni Yol ve diğer partiler ayağa kalkarak alkışlarla karşıladı. Erdoğan bir ilk olarak konuşmasını bitirince salondan çıkmak yerine DEM Parti sıralarına doğru yürüdü. Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekilleri ile tokalaştı. Erdoğan daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'yla tokalaşıp sohbet etti. Erdoğan, toplantıdan sonra Bahçeli, Bakırhan ve Dervişoğlu ile Başkanlık Divanı odasında bir araya geldi.



YETKİYİ SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ



Bazı muhalefet aktörlerinin belli periyotlarla, özellikle ortaya dökülen kimi skandalları perdelemek için gündeme getirdiği suni tartışmalar, milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır; milletin bizatihi kendisine yapılmış büyük bir hürmetsizliktir. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, Meclis'te sizlere 5 yıllık yetki vermiştir. Aziz milletimizden sandıkta aldığımız bu yetkiyi, inşallah sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanacağız.

HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ



2026 Türkiye ekonomisinde bir reform yılı olacak. Tüm alanlarda büyük bir dönüşüm başlatıyoruz. Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz. Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu, bu yılın sonunda yüzde 30'un altına, 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranını bu yıl yüzde 3.6'ya, 2026'da ise yüzde 3.5'e indirmeyi öngörüyoruz.

KUDÜS-Ü ŞERİF'İN HAKKINI KORKUSUZCA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ



İsrail yönetiminin Gazze'de ve Filistin'in diğer bölgelerinde iki yıldır sürdürdüğü soykırıma; bölgede estirdiği devlet terörüne en güçlü tepki, 86 milyon vatandaşımızın temsil edildiği bu koltuklardan yükseldi. Gazze'deki "toplu kıyıma" karşı sergilediği tavizsiz tavırla milletimizin vicdanına tercüman olan Meclis'imiz, yayımladığı 7 ortak bildiriyle farkını ortaya koymuştur.

Dünyanın en modern silahlarıyla topraklarına saldıran işgal kuvvetlerine kahramanca direnen Gazze'nin yiğit evlatlarını asla yalnız bırakmadık. Türkiye'nin çabalarının en yakın şahidi Gazzeli kardeşlerimizdir. Ülkemizin ve hükümetimizin, bu konuda haksız ve hadsiz eleştirilere maruz kaldığını görüyoruz. Türkiye, egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Biz bu davaya ömrümüzü adadık. Allah izin verirse son nefesimize kadar da Filistin'in ve ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz. Trump'la görüşmemizde Gazze'de akan kanın durdurulması için çıkış yollarını gösterdik. Bizim ilkemiz şudur: Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz.

Suriye'de bir 'dejavu' yaşanmasına izin vermeyiz.

FİTNELER GERİDE KALACAK KARDEŞLİK HÂKİM OLACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Son günlerde Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi bakımından yok hükmünde bir tartışmadır. Çünkü Türkiye'de siyasi meşruiyetin bir tane kaynağı vardır. O da bizatihi milletin iradesidir, milletin verdiği meşruiyettir. Terörsüz Türkiye hedefiyle yakalanan tarihi fırsatı taçlandıracağız. Fitneler tarihin gerisinde kalacak, kardeşlik sonuna kadar hâkim olacak.