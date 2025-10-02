DMM'den 'Türkiye’den İsrail’e giden ticari gemilerin bulunduğu" iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dolaşıma sokulan iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya dönük kasıtlı bir algı operasyonun parçası olduğunun altı çizildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında "Küresel Sumud Filosu İsrail saldırısı altındayken aynı bölgede Türkiye'den İsrail'e giden ticari gemilerin bulunduğu" ve dolayısıyla Türkiye ile İsrail arasında deniz ticaretinin sürdüğü şeklinde dolaşıma sokulan iddialar, kamuoyunu yanıltmaya dönük kasıtlı bir algı operasyonun parçasıdır.

Türkiye, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra gümrüklere yapılan çıkış bildirimleri ve ihracat beyannamelerinde İsrail'e yönelik herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Alınan ilave tedbirler kapsamında da İsrail bayraklı, sahipli veya iltisaklı gemilerin Türk limanlarına girişi yasaklanmıştır. Ayrıca İsrail'e gitmek üzere askeri yük taşıyan yabancı bayraklı gemilerin de limanlarımıza yanaşmasına izin verilmemektedir.

Yalnızca Filistin'e yardım veya ticaret yaptığını belgeleyen, her bir beyanı Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından tevsik edilen ve gemide İsrail'e yasaklı yük bulunmadığına dair taahhüt veren gemilerin limanlarımıza girişine izin verilmektedir.

Uygulamanın başladığı tarihten bu yana çok sayıda İsrail iltisaklı geminin Türk limanlarına girişi engellenmiş; talimatlara aykırı hareket eden Türk bayraklı gemiler hakkında bayraktan çıkarma işlemleri tesis edilmiştir.

İddiaya konu edilen 7 geminin hiçbirinin Türkiye bandıralı olmadığı; 4'üne limanlarımızda herhangi bir yükleme yapılmadığı, 1'inin yalnızca başka limanlardan aldığı yükü ülkemize bıraktığı ve İsrail ticaretine aracılık etmediği anlaşılmıştır. Diğer 2 geminin ise liman çıkış beyanına aykırı şekilde Hayfa'ya gittiği için Türk limanlarına girişleri yasaklanmış olup ayrıca gerekli hukuki süreçler işletilmektedir.

Sonuç olarak bu tür algı yönetimlerinin Türkiye'nin Filistin'e desteğini gölgelemeye dönük bilinçli bir kampanyanın parçası olduğu anlaşılmakta olup; ülkemiz, Filistin halkının yanında durmaya ve kararlı tutumunu sürdürmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.