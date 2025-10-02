Dünya Yaşlılar Günü’nde Türkiye büyüklerine koştu... Ellerinizden öperiz

1Ekim Dünya Yaşlılar Günü, Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü büyükler için etkinlik düzenledi.

İstanbul Ümraniye'deki Millet Bahçesi'nde büyüklerle yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Hayat, geçmiş ile geleceğin el ele verdiği bir yolculuktur. Gençlerimizin heyecanı ile büyüklerimizin tecrübesi birleştiğinde toplumlar gerçek gücünü bulur.

Onların öğrettikleriyle köklerimiz derinleşir, dualarıyla yarınlarımız aydınlanır. Tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve gönül ferahlığıyla dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Tecrübeleriyle yarınlarımıza rehberlik eden, dualarıyla yolumuzu aydınlatan büyüklerimizi gönülden kutluyorum" dedi. ANKARA