Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan TOGEMDER 20 yaşında

Eğitim burslarıyla binlerce öğrenciye destek sağlayan TOGEMDER, sağlık ve gıda yardımlarından doğal afetlerde sunduğu acil desteklere kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdi. Kadınların toplumsal hayata daha güçlü katılımı için geliştirilen projelerden, çocukların eğitim ve gelişimlerini destekleyen sosyal programlara kadar pek çok alanda yürütülen çalışmalar, on binlerce insanın hayatına dokundu.

GELECEK VİZYONUNU ANLATAN LOGO

20. yıl için özel olarak tasarlanan "Hayat Ağacı" logosu, TOGEMDER'in misyonunu ve değerlerini sembolleştiriyor. Logoda yer alan yüzlerce el figürü, "iyilik için birleşen elleri" temsil ederken; güçlü kökleri geçmişe, geniş dalları ise geleceğe uzanan bir vizyonu simgeliyor. Böylece hem derneğin kurulduğu günden bugüne taşıdığı tecrübeyi hem de önümüzdeki yıllarda toplumsal dayanışmayı büyütme iradesini yansıtan güçlü bir görsel kimlik ortaya kondu.

İYİLİK YOLCULUĞU BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, yaptığı açıklamada şunları söyledi: TOGEMDER, 2005 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde sadece bir dernek değil, bir iyilik yolculuğu olarak doğdu. Bir çift elle başlayan bu yolculuk, bugün binlerce gönüllünün desteğiyle büyüyen bir harekete dönüştü. Yeni logomuzdaki hayat ağacı; kökleriyle geçmişimizi, dallarıyla geleceğimizi, yapraklarıyla iyiliği simgeliyor. Biz biliyoruz ki dünyanın her köşesinde yardıma muhtaç insanlar var ve hep olacak. Ama biz aynı zamanda şunu da biliyoruz: Onların yardımına koşacak bir çift el, bir yürek, bir nefes de her zaman olacaktır. Yaptığımız her yardım, yalnızca bir eve girmek değil; bir kalbe dokunmak, bir gönülde yer edinmektir. İyilik kalpte gizlidir ve biz o kalplere dokunmaya kararlıyız.

SIFIR ATIKLA İYİLİĞE YENİ KATKI

'Bizim için her proje bir hayata dokunmak, her adım geleceğe umut bırakmaktır. Öğrenerek İyileşiyoruz ile hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimini sürdürüyoruz. YAZGEM ve E-Spor projeleriyle gençlerimize dijital beceriler kazandırıyoruz. Biz Geleceğiz ile çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturuyor, Kadın Eliyle Ekoturizm ile kadınların ekonomik hayata katılımını destekliyoruz. Azerbaycan Şehit ve Gazi Aileleri Projesi uluslararası dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri. Smart Learn ile eğitimde dijitalleşmeyi, Bir Çocuk Bin Umut-Adıyaman ile depremzede çocukların iyileşmesini destekliyoruz. Ayrıca Cemre Çarşısı ve Dönüşüm Pazarı etkinlikleriyle, Kurucumuz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde başlayan Sıfır Atık hareketini toplumda yaygınlaştırıyoruz. Yeni kimliğimizle iyiliği çoğaltmaya, toplumsal faydayı daha geniş kitlelere taşımaya devam edeceğiz.