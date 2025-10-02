Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: “Yalan ve eksik bilgi ile yorum yapıyorlar”

"YALAN VE EKSİK BİLGİ İLE YORUM YAPIYORLAR"

2024 yılından itibaren yeni bir şey yaptık. 2024'ten sonra Kuzey Amerika ve Kuzey Amerika'da bir LNG dalgası geliyor. İhracat ve üretim 2,5 katına çıkıyor. Bu doğalgazın ucuzlaması ve yeni opsiyonlar demek. Geçtiğimiz eylülden itibaren ABD ile toplam yaptığımız anlaşma 143 milyar metreküp. Bu gelen ABD gazı ama içinde farklı şirketler var. Toplam anlaşma tutarı 143 milyar metreküp, yani 70 milyar metreküp değil. Sayın Cumhurbaşkanımız toplam tutarı 43 milyar dolar olarak söyledi, 600 dolara gaz alıyormuşuz, 143 milyar dolar metreküpü 43 milyar dolara bölün bakalım hangi rakam çıkacak. Kulaktan dolma, yalan ve eksik bir bilgi. Yeni yapılan anlaşmalar 2027 ve sonrasında bollaşacak doğalgazdan istifade edeceğiz. Doğalgazın ana fiyat oluşum noktası vardır. Bu lokasyonlar ABD'de, Hollanda'da, Birleşik Krallıkta ve diğeri de Japonya piyasasında fiyat oluşur. Türkiye'ye önemli miktarda gaz geliyor, Türkiye 5. likit doğalgaz fiyatlamasının yapıldığı bir merkez haline gelecek. Japonya'daki piyasada 1000 metreküpün gaz 413 dolar, Avrupa piyasasında 404 dolar, Birleşik Krallıkta 391 dolar, ABD'deki fiyat 103 dolar. 2027 sonrasında Türkiye'ye kendi ürettiğimiz ve Türkmen gazından sonra en ucuz gazı alacağız.

"KARADENİZ GAZINI ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Türkiye vatandaşlarına gaz bitti deme şansımız yok, ihtiyaçlar artıyor ve bizim arz güvenliği açısından bu gaz kaynaklara erişim sağlamalı ve kullanmalıyız. Anlaşmalarımız var, kış mevsimine geliyoruz. Dolayısıyla Rusya, Türkmenistan, Azerbaycan, İran'dan alabildiğimiz her yerden gazı almak durumundayız. Karadeniz gazını arttırmak için çalışıyoruz.



MAVİ AKIM İÇİN YENİ BİR SÖZLEŞME YAPILACAK MI?



BOTAŞ müzakere sürecinde. 2024 Eylül'de ABD LNG'si olup 2 Avrupalı şirketle anlaşma yaptık. Bu yıl Mart ayında başlayan bir süreç var. 3 hafta önce Milano'da 8 anlaşma imzaladık. Açık yapıyoruz, kamuoyuna açıyoruz. Anlaşmaları ABD'den ibaret sanılıyor. Bu anlaşmalar süreç alıyor, bir günde olması mümkün değil. ABD ile yapılan anlaşma öncesinde 6 aylık bir süreç var.