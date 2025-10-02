“F-35’lerin parasını verdik, takip ediyoruz”

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı nedeniyle Meclis'te düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Biz parayı verdik bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz. ABD'deki görüşmelerin hepsi başarılı geçti. Bazı beklentilerimiz var. Göreceğiz" dedi. Bu arada, resepsiyonda siyasette "birlik" havası esti. Başkan Erdoğan, resepsiyona katılan partilerin liderleri ile bir araya geldi. TBMM Genel Kurulu'nda başlayan birlik havası akşam resepsiyonda da devam etti. Mermerli Salona geçen Erdoğan burada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Liderlerle tek tek tokalaşan Erdoğan, "Yiyecek bir şey yok mu? Buraya bir şeyler get-i rin" diye espri yaptı. Son derece keyifli olduğu görülen Erdoğan, "Birliğimiz devam etsin" mesajı veren Kurtulmuş ve Hatimoğulları'nı alkışlattı.