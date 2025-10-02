Fadime’nin azmi bütün zorlukları yendi

Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta oturdukları 10 katlı Ebrar Sitesi'nin çökmesi sonucu annesi Halime ile babası Erhan Girgin'i kaybeden, kendisi ise 10 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan, ancak sağ bacağını kaybeden Fadime Girgin (21), protez bacağıyla tekrar yürümenin keyfini yaşıyor. Depremde uzuvlarını kaybeden gençler ve çocuklara hizmet veren Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) protezlerine kavuşan Fadime Girgin, tedavisini ara vermeden sürdürüyor. Girgin, "Depremde canımdan çok sevdiğimi anne ve babamı kaybettim. O an dünyam yıkıldı. 10 saat enkaz altında kaldım. Bacağımı kaybettim, ama şimdi yürüyorum ve çok mutluyum. Tarif edilemez bir duygu. Yürümek çok güzel. Ayağa kalkmayı annemden, güçlü olmayı babamdan öğrendim. Hiçbir zaman pes etmedim ve savaşmaya devam ediyorum. Annembabam yaşasaydı benimle gurur duyarlardı. Benim gibi olanlar hiçbir zaman mücadeleden kaçmasınlar. Her zaman kendinizle mutlu olmayı öğrenin çünkü kazanan siz olacaksınız" dedi.

UMUDUNUZU KAYBETMEYİN

Ortaokulu bitirdikten sonra eğitimine devam etmediğini, babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Girgin, "Küçük bir işyerimiz vardı. Babam çay ve tost yapıyordu. Ben de yardım ediyordum. Yavaş yavaş işi bana bırakmayı hedefliyordu ve 'Benden sonra bu işi sen devam ettireceksin' diyordu. Şimdi en büyük hayalim, evimizin yakınlarında bir çay ocağı açıp babamın işini devam ettirmek. Ancak maddi gücümüz yeterli olmadığı için bu hayali gerçekleştiremiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda gerçekleştiririm" şeklinde konuştu. Fadime Girgin, kendisi gibi aynı durumda olanlara hiçbir zaman umutlarını kaybetmemesi gerektiğini söylüyor.-